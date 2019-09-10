على الطراز الأوربي.. وزير الثقافة تفتتح سور الهلال الثقافي

تفتتح السيدة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة سور الهلال الثقافي في السادسة من مساء يوم الأحد القادم 15 سبتمبر، بشارع المبتديان بالسيدة زينب ، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، وقد أكد القائمون على إقامة السور أنه يعتبر سابقة جديدة في مصر من حيث الشكل والتنظيم، فمن يري السور سيعتقد للوهلة الأولى أنه في أحد شوارع الدول الأوربية، نظرا لجمال التنظيم التي يعتمد على البساطة في طرح المطبوعات للجمهور لتواكب شعار السور " الكتاب خارج الجدران".



يقام السور بجانب مؤسسة دار الهلال، التي تعد ثاني أعرق المؤسسات الصحفية في الوطن العربي، بشارع المبتديان بالسيدة زينب، وستتزين جدران الدار العريقة بصور نادرة لرموز الفكر والأدب والسياسة والثقافة والرياضة، وبعد الإفتتاح تنطلق فعاليات السور الذي تطرح فيه دار الهلال كنوز مطبوعاتها من الكتب النادرة والأعداد الخاصة من إصداراتها والتي يتلهف جمهور القراء على اقتنائها.



أكد منظمو السور أنه سيحتوي أيضا على العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، منها إقامة ورشة لتعليم الرسم للأطفال والشباب، مع رسم بورتريهات فورية للراغبين من الجمهور، كما يتضمن فقرات من الفن الشعبي وأغاني الطرب الأصيل ومحكى سور الهلال، ويتمتع الجمهور بخصم كبير على مشترواتهم من الكتب والمجلات، مع منحهم هدايا وجوائز ثقافية .



يحضر حفل الإفتتاح لفيف من كبار رجال الدولة من الكتاب والمثقفين والإعلاميين ونجوم الفن، فمن المعروف أن لدار الهلال العريقة دورها الثقافي والتنويري، من خلال ما أصدرته وتصدره من مطبوعات متنوعة تلبي احتياجات كل شرائح المجتمع والأسرة المصرية والعربية من الفكر والثقافة وقد تربت على تلك الإصدارات أجيال عديدة.