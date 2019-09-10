ضبط عاطل بحوزته "أفيون" في سفاجا

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة سفاجا من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر البانجو.



تلقى العميد محمد دردير, مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، إخطارًا من المقدم مصطفى عكاشة، رئيس مباحث قسم شرطة سفاجا، يفيد بضبط "عبدالله. ع. ا" عاطل، وبحوزته 4 لفافات ورقية بداخلها نبات البانجو المخدر، و10 أقراص لعقار التامول المخدر، 2 لفافة بلاستيكية لجوهر الأفيون المخدر تزن 10 جرامات تقريبًا ومبلغ مالي 100 جنيه، وهاتف محمول، حال استقلاله سيارة أجرة بكمين الكيلو 5 سفاجا.



بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6820 2019 جنح قسم سفاجا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.