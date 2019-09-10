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حوادث

إخماد حريق شقة سكنية في الصف

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:40 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، الثلاثاء، من إخماد حريق نشب في شقة سكنية في منطقة الصف، دون إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة في الصف، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

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