ولي عهد الكويت يبحث مع السفير السعودي أوجه العلاقات الثنائية

بحث نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.



كما بحث الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بقصر بيان - عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

