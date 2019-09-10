حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الثلاثاء وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنياً: تبرهن عن موهبة في أعمالك وتبادل الآخرين اهتماماتهم ومحبتهم لك، وتتاح لك فرصة للاستثمار في مجال جديد يدر عليك أرباحاً طائلة.

عاطفياً: انسحب قليلاً وتمهل للتفكير، احذر الخلافات مع أحد أفراد العائلة فهي يمكن أن تؤدي إلى رحيل أو انتقال إلى مكان إقامة جديد.

صحياً: لا تتردد في وضع نفسك على الطريق السليم لحياتك الصحية، فأنت من الأشخاص المهملين للغاية في صحتهم ويجب أن يكون هناك مراجعة لذلك.

