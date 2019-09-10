غدًا.. محاكمة ربة منزل قتلت طفلتيها بـ"سم فئران"

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار البدري عبدالفتاح، جلسة 11 سبتمبر الجاري؛ لنظر محاكمة ربة منزل متهمة بقتل طفلتيها عن طريق وضع "السم" لهم في الطعام، بالشرابية.



كانت نيابة شمال القاهرة قررت إحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت النيابة لها تهمة القتل العمد.



وكشفت تحقيقات النيابة التي أشرف عليها حاتم فاضل المحامى العام الأول، وضع المتهمة "سم فئران" لطفلتيها في طبق "مكرونة".



وأقرت المتهمة أنها أعدت الطعام لهما ثم دعتهما لتناوله، تبين من التحقيقات أنها غير مدركة لتصرفاتها، فقررت النيابة حينها إيداعها مستشفى العباسية للأمراض العقلية 45 يومًا تحت الملاحظة النفسية حتى ورد تقرير الطب النفسي متضمنًا أن المتهمة لا يوجد لديها أية أعراض اضطراب نفسي أو عقلي.



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الشرابية بلاغًا من عامل يفيد بتلقيه مكالمة من زوجته تخبره أنها تخلصت من طفلتيهما.



انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وضع الأم "سم فئران" للطفلتين، الأولى تبلغ من العمر عامًا والثانية عامين ونصف، فتم القبض على المتهمة وبعرضها على النيابة العامة ظهر عليها علامات الإضراب العقلي.



وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي قررت إحالة المتهمة للمحاكمة.