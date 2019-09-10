القبض على عاطل بحوزته 11 قطعة حشيش في الغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم أول الغردقة من القبض على عاطل بحوزته 11 قطعة حشيش بالغردقة.



تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من مباحث قسم أول الغردقة، يفيد بضبط "محمود. ا. ر" عاطل، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته 11 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 100 جرام تقريبًا، ومبلغ مالي 60 جنيهًا، هاتف محمول، وسلاح أبيض "كتر"، حال تواجده بدائرة القسم.



بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، والسلاح بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9301 2019 جنح قسم ثان الغردقة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.