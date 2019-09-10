الرئيس الأوكراني يزور الولايات المتحدة في 23 سبتمبر

قال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، في مؤتمر صحفي إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سوف يزور الولايات المتحدة في 23 سبتمبر الجاري ويشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وذكر بريستايكو أن زيلينسكي سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته لواشنطن وسيتم الإعلان عن موعد الاجتماع قريبا.



وسيكون هذا الاجتماع الأول بين رئيسي الدولتين منذ انتخاب زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا في إبريل.



وتعقد الدورة الـ74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك من 17 إلى 30 سبتمبر.