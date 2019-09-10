حجز صاحب محل خمور وعامل في مدينة نصر

حجزت نيابة مدينة نصر الكلية، الثلاثاء، صاحب محل وعامل على ذمة تحريات المباحث؛ لاتهامهما بحيازة 178 زجاجة خمور مجهولة المصدر، وكلفت النيابة بإجراء التحريات حول الواقعة.



كان ضباط إدارة حماية الآداب تمكنوا من ضبط "ع. م"، 25 عامًا، المسئول عن محل خمور، و"أ. ع"، 18 عامًَا، عامل؛ لاتهامهما ببيع الخمور والمشروبات الكحولية بدون تصريح من الجهات المختصة وحيازتهما كميات كبيرة من الخمور مجهولة المصدر والمنسوبة لماركات محلية وعالمية.



عثر بداخل المحل على 178 زجاجة خمور ماركات مختلفة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.