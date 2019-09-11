"الزراعة": تنفيذ مشروعات فى القرى الأكثر فقرا بمطروح

قال علي حزين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، إن الجهاز التنفيذي يعمل حاليًا في المنطقة الحدودية بمطروح "في سيدي براني" ويقيم أنشطة جديدة في مطروح برأس الحكمة ووفوكة، وإدخال أنشطة للإنتاج الزراعي والحيواني وأنشطة أخرى كتطهير الآبار الجوفية القديمة، وإنشاء آبار جديدة وتوزيع بذور شعير بالمجاني وعمل قوافل بيطرية، ومشروعات تنموية لعمل تنمية شاملة في القرى الأكثر فقرا.



وقال "حزين"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن الجهاز يعمل في مشروع تقليل تأثير التغيرات المناخية الذي يتم تنفيذة في 5 محافظات لتقليل آثارها الضار على صغار المزارعين من خلال تطبيق نظم جديدة للزراعة وتطوير الري وتحويل محطات الطاقة إلى العمل بالطاقة الشمسية وتنفيذ مشروعات لمواجهة التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد، وارتفاع مستوى منسوب سطح البحر والتأثير على الإنتاج الزراعي والتنمية في هذه المناطق.