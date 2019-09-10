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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية 10 سبتمبر 2019

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:30 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:

الحمل
مهنيًا: تبرهن عن موهبة في أعمالك وتبادل الآخرين اهتماماتهم ومحبتهم لك، وتتاح لك فرصة للاستثمار في مجال جديد يدر عليك أرباحًا طائلة.
عاطفيًا: انسحب قليلًا وتمهل للتفكير، احذر الخلافات مع أحد أفراد العائلة فهي يمكن أن تؤدي إلى رحيل أو انتقال إلى مكان إقامة جديد.
صحيًا: لا تتردد في وضع نفسك على الطريق السليم لحياتك الصحية، فأنت من الأشخاص المهملين للغاية في صحتهم ويجب أن يكون هناك مراجعة لذلك.


الثور
مهنيًا: تحرز تقدما وتتنفس الصعداء لزوال هم، يوم مشجع جدًا تركز فيه على أعمالك وبرامجك وتقوم بنقاشات قوية وحوارات عميقة.
عاطفيًا: تساهم الظروف والتطورات في إنجاح علاقتك العاطفية ومشاريعك مع الشريك، وتتلقى أجوبة وإشارات مفيدة ومطمئنة تريحك.
صحيًا: كن أكثر التزامًا بتناول الطعام المغذّي والمفيد والغني بالبروتيينات، حتى تتجاوز الأزمة الصحية التي تعانيها اليوم.


الجوزاء
مهنيًا: يوم مهم جدا جدا تتغير فيه نوعية الوقت لمصلحتك انفتاح حوار لقاءات يوم هوائي مميز بايجابياته وأحداثه ووعوده.
عاطفيًا: تشتعل النقاشات بصورة سريعة وتكثر الانتقادات الجارحة التي لن تحتملها العلاقات المتأرجحة او الجديد،. فكن متيقظًا وحاول تلطيف الأجواء.
صحيًا: عليك أن تهتم أكثر بصحتك وبسلامة جسدك، ولا تقصّر في تناول الوجبات الغذائية، وقم بممارسة التمارين الرياضية.


السرطان
مهنيًا: المهم عدم اليأس والاستسلام، بل المثابرة في السعي إلى النجاح، ويشكل هذا اليوم مفترق طريق على صعيد بعض المبادرات، فعالج المسائل بكل تعقل وموضوعية.
عاطفيًا: تتعرقل بعض الخطوات فتعيش أجواء من الغموض والشكوك بالنسبة إلى أوضاعك العاطفية، واهتم بشؤونك العائلية وأنجز ما عليك من دون البدء بجديد.
صحيًا: إياك وإهمال الأعراض المفاجئة فهي قد تتفاقم يومًا بعد يوم وتزداد مضاعفاتها بحيث لا تعود قادرًا على تحمّلها.


الأسد
مهنيًا: تقوم بعمل يؤثر في مستقبلك أو في محيطك، ويحمل جديدًا في بعض الأحيان، يساعدك على ذلك حسك المرهف وحدسك الكبير وثقة بالنفس.
عاطفيًا: تسود مشاعر الغيرة والتملكية، لكن احذر التطرف، وكن واعيًا لكل المعطيات، لا تقلب الطاولة، وحاول أن تفرّق بين الأمور.
صحيًا: تواجه مشكلات في النوم وتعاني القلق وصعوبات كبيرة في الاستمتاع بليلة نوم هانئة.


العذراء
مهنيًا: تشعر بالانتعاش وتعبر عن نفسك بطريقة سلسة وتتاح أمامك فرص استثنائية للتعبير عن الذات تنطلق واثقا مندفعا منفتحا على الأوساط المهمة والبراقة.
عاطفيًا: تضطر إلى السفر أو تذهب للقاء عاطفي يبدو أساسيًا، وترفض الارتباط بمواعيد لا ترى منها نتيجة وتلبي كل ما تحتاج إليه مشاعرك.
صحيًا: يجب الحفاظ على حالتك الصحية، فأنت تهملها كثيرا ما يكون له آثار سيئة في المستقبل.


الميزان
مهنيًا: ترتفع المعنويات والثقة بالنفس بشكل كبير، فتبحث شؤونًا مهنية وتساعدك أعصابك المتينة واندفاعك على المغامرة بتوقيع عقد استثمار جديد.
عاطفيًا: يوم يضيء حياتك ويجعلك تقترب أكثر ممن تحب، وخصوصًا بعدما وجدته إلى جانبك في أوقات محنتك.
صحيًا: ابتعد عن الأجواء السلبية وغير الصحية، واستعد قوتك المعنوية ثم عد إلى حياتك اليومية المعتادة.


العقرب
مهنيًا: تواجه عرقلة ومعارضة، لا تلق اللوم على زملائك ولا تتسرع في الانفعال، تجاوب مع المستجدات واهتم بشؤونك.
عاطفيًا: لا تتردد كثيرًا وبادر بإقامة علاقة جدية، فالحياة لا تقف على أشخاص، لذا حاول أن تسمح لمن هم أصلح فقط بالوجود في حياتك.
صحيًا: تعاني من بعض الاضطرابات الصحية بسبب تقلبات الجو ونقص مناعتك، فاحرص على تناول الأطعمة التي تقوي من مناعتك أكثر.

القوس
مهنيًا: يوم نشيط تساعدك التأثيرات الايجابية الهوائية وتجعلك تتحلى بجرأة المبادرة والإقدام على عمل استثنائي يساهم في تطوير أعمالك.
عاطفيًا: تفاجئك تصرفات الشريك ولا تفهمه جيدًا، غير أن المراقبين من الخارج واثقون أن للسبب علاقة بك كونك مشتت الذهن وتفتقد التركيز الكافي.
صحيًا: تتغلب على جميع المشاكل الصحية، وتزداد نشاطًا وتمارس رياضتك المفضلة، وتأخذ الأمور بخفة ومرح حتى تبقى دائمًا متفائلًا.


الجدي
مهنيًا: قد يكون توقيع العقود هو العنوان الأبرز، فكل ما تتفق عليه اليوم يبدو ناجحًا ومثمرًا، ويكون الحدس دليلك الثمين الذي يمكن أن تتكل عليه وتلجأ إليه عند الحيرة.
عاطفيًا: اسأل قلبك يعطك الجواب، إنه الوقت الأفضل لكي توظف كل طاقاتك باتجاه تنفيذ الأهداف العاطفية، يبدو هذا اليوم مشوقًا جدًا.
صحيًا: امنح نفسك عطلة تبتعد خلالها عن كل ما يشغل بالك، والجأ إلى القيام بنشاط رياضي معتدل يساعدك على إبقاء توازنك الصحي والنفسي.


الدلو
مهنيًا: يبتسم لك القدر ويكون مزاجك هادئًا، وتلاقي الدعم من قِبَل شريك مهني، وتتلقى أخبارًا جيدة أو تعرف حظًا سعيدًا في مجالك.
عاطفيًا: تتذكر أن للعائلة حقًا عليك ومكانة مهمة في حياتك فتبادر إلى الاتصال بهم وإظهار الأسف بعد اعترافك أخيرًا بأخطائك تجاههم.
صحيًا: لا تتناول المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة وأنت تقوم بممارسة التمارين الرياضية، وحافظ على نسبة الماء لديك بشرب الماء فقط.


الحوت
مهنيًا: إنه يوم قليل المنفعة والجدوى، ولا تنتظر أن تسمع خلاله جوابًا حاسمًا، خصصه للقيام بأبحاث ودراسات والاعتناء بنفسك وأمورك الشخصية.
عاطفيًا: احذر الخلافات العاطفية، قد تكون متأثرًا بالانتقال إلى مكان جديد، الأحداث لا تساعدك على اتخاذ القرار، وتضطر إلى الانسحاب أو الخضوع لقرار الشريك.
صحيًا: اعمل بروية وهدوء، وتصرف بوعي وحكمة تجد أن أعصابك تهدأ وأن صحتك تتحسن بشكل واضح.

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