مصرع عامل صدمته سيارة في سوهاج

استقبل مستشفى البلينا بسوهاج، عاملًا بمطحن البلينا التابع لشركة مصر العليا، جثة هامدة، عقب اصطدام سيارة نصف نقل به أثناء رجوعها للخلف داخل المطحن.



كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى إشارة من المستشفى المركزي بالبلينا، يفيد بوصول "كامل. م. ت" ٢٦ عامًا، عامل بمطحن البلينا، ويقيم بدائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء حادث سيارة.



بالانتقال والفحص وسؤال "أحمد. ا. ا" ٣٥ عامًا، سائق، قرر بأنه أثناء قيادته سيارة نصف نقل ورجوعه للخلف داخل المطحن اصطدم به بالمتوفي فسقط جثة هامدة.



وتحرر محضر بالواقعة، وبسؤال والد المتوفي "ماهر. ت. ح" ٦٨ عامًا، نفى الشبهة الجنائية.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.