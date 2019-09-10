"نمو السعودية" تضيف 37 نقطة مع استقرار قيمة التداول
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:28 ص
وكالاتطباعة
ارتفعت السوق الموازية السعودية "نمو" 37 نقطة 0.99 % لتغلق عند 3770 نقطة.
واستقرت قيمة التداول عند 1.7 مليون ريال، بمعدل 5.6 ألف ريال للصفقة، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 30 % إلى 77 ألف سهم.
أما الصفقات ارتفعت 182 صفقة لتصل إلى 299 صفقة.
وارتفع سهما "العمران" 13 % ليغلق عند 21 ريالا، و"ثوب الأصيل" 4 % ليغلق عند 34 ريالا.
مقابل تراجع سهمي "أبومعطي" 3 % ليغلق عند 12.10 ريال، و"باعظيم" 0.2 % ليغلق عند 28.25 ريال.
وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 405 آلاف ريال، يليه "العمران" بقيمة 378 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 317 ألف ريال.
واستقرت قيمة التداول عند 1.7 مليون ريال، بمعدل 5.6 ألف ريال للصفقة، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 30 % إلى 77 ألف سهم.
أما الصفقات ارتفعت 182 صفقة لتصل إلى 299 صفقة.
وارتفع سهما "العمران" 13 % ليغلق عند 21 ريالا، و"ثوب الأصيل" 4 % ليغلق عند 34 ريالا.
مقابل تراجع سهمي "أبومعطي" 3 % ليغلق عند 12.10 ريال، و"باعظيم" 0.2 % ليغلق عند 28.25 ريال.
وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 405 آلاف ريال، يليه "العمران" بقيمة 378 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 317 ألف ريال.