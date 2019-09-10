"نمو السعودية" تضيف 37 نقطة مع استقرار قيمة التداول

ارتفعت السوق الموازية السعودية "نمو" 37 نقطة 0.99 % لتغلق عند 3770 نقطة.



واستقرت قيمة التداول عند 1.7 مليون ريال، بمعدل 5.6 ألف ريال للصفقة، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 30 % إلى 77 ألف سهم.

أما الصفقات ارتفعت 182 صفقة لتصل إلى 299 صفقة.



وارتفع سهما "العمران" 13 % ليغلق عند 21 ريالا، و"ثوب الأصيل" 4 % ليغلق عند 34 ريالا.



مقابل تراجع سهمي "أبومعطي" 3 % ليغلق عند 12.10 ريال، و"باعظيم" 0.2 % ليغلق عند 28.25 ريال.



وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 405 آلاف ريال، يليه "العمران" بقيمة 378 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 317 ألف ريال.