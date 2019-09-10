سياحة البرلمان تحيي السعودية على إلغاء رسوم تكرار العمرة

وجه النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، التحية والتقدير للمملكة العربية السعودية على قرارها بإلغاء رسوم تكرار العمرة، مؤكدًا أنه قرار صائب.



وقال "صدقي" في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إن إلغاء رسوم العمرة يعود على المواطنين بالنفع، خاصة أن أداء مناسك العمرة لدى المصريين يحظى باهتمام كبير، كما أن هذا القرار سيكون له أثاره الإيجابية على شركات السياحة، مؤكدًا أن إلغاء القرار كان مطلبًا جماعيًا لدى أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب.



وأكد "صدقي" أهمية وجود آليات وضوابط واضحة وحاسمة تحافظ على جميع حقوق المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة حتى لا يتعرضون لأي مشكلات داخل الأراضي المقدسة، مشيدًا بحرص السعودية على حسن استقبال المصريين وكل شعوب العالم وتقديم خدمات جليلة لهم أثناء أداء مناسك الحج والعمرة.



وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية، نقلت عن وزير الحج والعمرة، قوله إن قرار إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والذي يشمل إلغاء رسوم تكرار العمرة يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030".



وأشار إلى أن قرار إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والذي يشمل إلغاء رسوم تكرار العمرة، يأتي وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان.



وأضافت صحيفة عكاظ، أن المملكة تسعى إلى المضي قدمًا في تطوير الأنظمة تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها ما يتعلق بالحج والعمرة والزيارة والمرور، إذ تستعد الديار المقدسة لاستقبال 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، عطفًا على التوسع في الخدمات المقدمة الحجاج سنويًا، إضافة إلى التسهيلات التي ستتم لخدمة الزائرين للمملكة.