وزير التنمية الألماني يحذر من التركيز المحلي على حماية المناخ

حذر وزير التنمية الألماني، جيرد مولر، من التركيز على نحو مبالغ فيه على ألمانيا في مكافحة أزمة المناخ واحترار الأرض.



وقال السياسي، المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في تصريحات لمحطة "آر تي إل" التليفزيونية اليوم الثلاثاء: "السماء ملك الجميع، لن ننقذ المناخ في ألمانيا... إذا اُتيح لكل فرد خلال السنوات المقبلة الحصول على الكهرباء في أفريقيا والهند، حيث ينمو السكان بصورة كبيرة، فإن هذا يعني بناء ألف محطة طاقة جديدة تعمل بالفحم".



وأكد مولر ضرورة الاستثمار في الابتكارات ونقل التكنولوجيا، وقال: "هذا سيوفر فرص عمل هنا، وهناك في المستقبل".