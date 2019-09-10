حجز صيدلي بتهمة بيع أدوية مهربة جمركيًا في مصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، الثلاثاء، حجز صاحب صيدلية على ذمة التحريات؛ لاتهامه بحيازة 11 ألف عبوة دواء مهربة جمركيًا.



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا من العميد محمد رجائي، مدير إدارة التموين مفاده ضبط المدير المسئول عن صيدلية بمصر الجديدة؛ لحيازته 432 صنف أدوية مختلفة مهربة جمركيًا غير مسجلة بوزارة الصحة، بإجمالي 11285 عبوة قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض.



وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة التي تولت التحقيق.