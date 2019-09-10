سول: صواريخ بيونج يانج بلغ مداها 330 كيلومترا

أعلنت اللجنة الموحدة لرؤساء أركان كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن مدى تحليق الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية صباح اليوم الثلاثاء، في محافظة بخونان نامدو باتجاه بحر اليابان، بلغ 330 كيلومترا.



وقالت اللجنة الموحدة إن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخين صباح اليوم، مضيفة أن مدى التحليق بلغ 330 كيلومترا.



من جهتها أعلنت الحكومة اليابانية، أن هذا الإطلاق لم يهدد أمنها.



وكانت وسائل إعلام دولية قد أفادت، في وقت سابق من هذا اليوم، بأن كوريا الشمالية قامت صباح اليوم بإطلاق صواريخ في محافظة بخونان نامدو باتجاه بحر اليابان.



ويعد هذا الإطلاق للصواريخ، هو الثامن منذ شهر ونصف الشهر، والعاشر منذ مايو الماضي، حيث تدل المعلومات بحسب العسكريين اليابانيين على أن هناك 3 أنواع جديدة من الصواريخ تم إطلاقها خلال تلك الفترة.



وصرح النائب الأول لوزير خارجية كوريا الشمالية تسوي سون هي - أمس - بأن بلاده جاهزة لإجراء مناقشة للمسائل التي بحثها حتى الآن مع الولايات المتحدة في النصف الثاني من الشهر الجاري.