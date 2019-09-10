أوبك: توقعات بزيادة صادرات نفط الشرق الأوسط لآسيا

يتوقع محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك ارتفاع صادرات نفط الشرق الأوسط لآسيا إلى 20 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040 بسبب التوسعات المتزايدة في طاقة التكرير بالمنطقة ونمو الطلب بقيادة الصين والهند.



وبحسب "رويترز"، ذكر باركيندو في رسالة مصورة بمؤتمر البترول لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سنغافورة أنه "من المتوقع أن ترتفع صادرات الخام من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي بأكثر من خمسة ملايين برميل يوميا بين 2018 و2040، لتزيد إلى 20 مليون برميل يوميا بحلول 2040.. ومن ثم، ستكون منطقة آسيا والمحيط الهادي المنفذ الرئيسي لـ"أوبك" في الأمد الطويل.



وفيما يخص الوضع الحالي لسوق النفط، أضاف باركيندو أن السوق تشهد "قدرا معينا من الضبابية.. وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل "أوبك" وشركاؤنا من خارج المنظمة المضي في هذا المسار، الذي يحقق الاستقرار للسوق حتى نصل إلى هدفنا المشترك وهو سوق نفط عالمية متينة ونامية ومستدامة".



وتكبح "أوبك" وبعض الدول غير الأعضاء، بما في ذلك روسيا، إنتاج النفط عند 1.2 مليون برميل يوميا منذ بداية العام في مسعى لدعم الأسعار.



ونقلت وكالة "تاس الروسية للأنباء" عن باركيندو أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ"أوبك" ربما تبحث معايير جديدة لمراقبة سوق النفط العالمية، حين تجتمع في أبوظبي الخميس المقبل.



وتستخدم المجموعة، المعروفة باسم "أوبك+"، معايير معينة لمراقبة اتفاقها، مثل متوسط خمسة أعوام لمخزونات النفط في الدول المتقدمة، وأشار باركيندو إلى أن "هذا ليس على جدول الأعمال، لكن من الممكن أن نبحث المعايير إذ إننا سنناقش وضع السوق".