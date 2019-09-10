البنك المركزي الصيني يضخ 80 مليار يوان في السوق

ذكر أحدث بيان للبنك المركزي الصيني أنه ضخ 80 مليار يوان (حوالي 11.29 مليار دولار أمريكي) في النظام المالي اليوم الثلاثاء.



وقام بنك الشعب الصيني بضخ 80 مليار يوان في السوق من خلال عملية إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام بمعدل فائدة 2.55 في المائة.



وإعادة الشراء العكسي هي عملية يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم العطاءات مع الاتفاق على بيعها له في المستقبل.



وستحافظ الصين على سياسة نقدية حصيفة "ليست ضيقة جدا ولا فضفاضة جدا" مع الحفاظ على سيولة السوق عند مستوى معقول وكاف.