وزير الطاقة الروسي يجتمع مع نظيره السعودي اليوم في جدة

أفاد مصدران رفضا الإفصاح عن هويتهما لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء، أن وزير الطاقة الروسي يعتزم الاجتماع مع نظيره السعودي الجديد اليوم في جدة.



يأتي هذا عقب المحادثة الهاتفية التي جمعت ما بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره السعودي، إبراهيم العساف.



وكانت وزارة الخارجية الروسية، قال أمس في بيان لها إن لافروف والعساف ناقشا في المكالمة، التي أجريت بمبادرة من الطرف السعودي، "الجوانب الحيوية للتعزيز اللاحق للتعاون الروسي السعودي متعدد الجوانب بالتركيز على الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الرياض في أكتوبر العام الحالي".



كما تبادل الوزيران، حسب الخارجية الروسية، "الآراء بشأن عدد من القضايا المحورية في الأجندة الإقليمية، بما في ذلك تطورات الأوضاع في سوريا واليمن ومنطقة الخليج".