مقتل وإصابة 20 شخصًا إثر نشوب حريق بمستشفى في ألمانيا

لقي شخص حتفه فيما أصيب 19 آخرون إثر نشوب حريق بأحد المستشفيات في مدينة "دوسلدورف" الواقعة غربي ألمانيا.



ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء عن سلطات المدينة قولها إن الحريق اندلع في مستشفى مارين، مشيرة إلى أن أربعة من المصابين يعانون من إصابات خطيرة.



وأضافت الشبكة أن السلطات تجري تحقيقا من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحريق.