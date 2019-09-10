النفط يرتفع لليوم الخامس وتوقعات بتمديد خفض الإنتاج

ارتفعت العقود الآجلة للنفط لليوم الخامس لتصل إلى أعلى مستوياتها في حوالي ستة أسابيع اليوم الثلاثاء، مدعومة بالتفاؤل حيال إمكانية اتفاق أوبك ومنتجين آخرين على تمديد تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار.



وبحلول الساعة 0544 بتوقيت جرينتش، كان خام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 31 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 62.90 دولار للبرميل، بينما كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعة 32 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 58.17 دولار للبرميل.



وفي وقت سابق، زاد برنت إلى أعلى مستوياته منذ الأول من أغسطس، بينما صعد الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ 31 يوليو.



وربح خام غرب تكساس الوسيط أكثر من اثنين بالمئة أمس الاثنين، بينما أنهى برنت اليوم مرتفعا 1.7 بالمئة، إذ جاء رد فعل السوق إيجابيا حيال تعيين العاهل السعودي ابنه الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة يوم الأحد.