الصين ونيبال تؤكدان أهمية تعزيز التعاون

أكدت الصين ونيبال أهمية تعزيز التعاون الثنائي وتنمية العلاقات الودية بين الجانبين.



وقال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" - في تصريحات خلال لقائه رئيس وزراء نيبال "كيه بي شارما أولي" نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء - إن العلاقات الصينية النيبالية نموذج يحتذى به في المعاملة المتساوية والتعاون متبادل النفع بين الدول الصغيرة والكبيرة، عبر جهود يبذلها الجانبان.



وأكد أن الصين تعتزم مواصلة دعم نيبال بقوة في الحفاظ على استقلالها الوطني وسيادتها ووحدة أراضيها، وفي استكشاف طريقها نحو التنمية بما يتوافق مع ظروفها الوطنية.



وأضاف وانغ أنه يتعين على الجانبين العمل بجد على تنفيذ التوافق الذي توصل إليه زعيما البلدين، والدعم المشترك لمبادرة الحزام والطريق، وتعزيز الروابط البرية والجوية وروابط السكك الحديدية بين البلدين، فضلا عن التعاون في القضايا الخاصة بالحدود والطاقة والتبادلات الثقافية.



وتابع أن الصين مستعدة لتوفير المساعدة اللازمة لنيبال في التنمية الاجتماعية-الاقتصادية، وتشجيع المزيد من الشركات الصينية على الاستثمار في نيبال.



من جهته، قال رئيس وزراء نيبال "كيه بي شارما أولي" إن بلاده مستعدة لتعميق التعاون الثنائي مع الصين ودفع العلاقات معها عبر اشتراك البلدين معا في بناء مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين.



وشدد شارما على تمسك نيبال بسياسة "صين واحدة"، وأن بلاده لا تسمح بالأنشطة المناهضة للصين، وتعارض أية محاولة لاحتواء التنمية الصينية أو عرقلتها.



وفي سياق متصل، بحث عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" مع نظيره النيبالي "براديب كومار جيوالي" سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أكد وانغ أن الصين ونيبال تتمتعان باحترام وفهم وثقة ودعم متبادل، وأن الصين تشكر نيبال على دعمها في القضايا التي تمس مصالح الصين الأساسية وشواغلها الرئيسية.



من جانبه، قال جيوالي إن نيبال تتمسك بقوة بسياسة "صين واحدة" وتعتزم عدم السماح لأية قوى باستغلال أراضيها في أنشطة مناهضة للصين.



وأكد جيوالي أن نيبال تدعم مبادرة الحزام والطريق، وحريصة على الاستفادة من خبرات التنمية الصينية بما يدعم التنمية الوطنية في نيبال ويحسن أحوال الشعب المعيشية ويساعد البلاد في الانتقال من وضعية الدول الأقل تقدما خلال وقت قريب.