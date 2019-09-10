الصين تدعو إلى تعزيز جهود بناء القدرات في مجال حفظ السلام

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانغ جيون" إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز بناء القدرات في مجال حفظ السلام لتحسين فعاليته.



وقال جيون - في جلسة نقاش بمجلس الأمن الدولي بشأن عمليات حفظ السلام نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء - إنه يجب على المجتمع الدولي تقديم المزيد من الدعم للبلدان النامية المساهمة بقوات لبناء قدراتها في مجال حفظ السلام.



وأضاف أنه يتعين على الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تولي أهمية كبيرة لسلامة وأمن قوات حفظ السلام، وأن تعزز الإنذار المبكر وتقدم دعما وضمانا فعالين وبجودة عالية لأداء قوات حفظ السلام.



وتابع: إن "تحسين فعالية عمليات حفظ السلام يتطلب اتخاذ إجراءات متكاملة"، مشيرا إلى أن "الأمانة العامة والعناصر العسكرية والشرطية والمدنية في عمليات حفظ السلام كلها مسؤولة عن تحسين أداء عمليات حفظ السلام".