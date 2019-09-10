الهند تحدد موقع مسبار تحاول الهبوط به على سطح القمر

قالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية اليوم الثلاثاء إن البلاد حددت موقع مسبار تحاول الهبوط به على سطح القمر لكنها لم تستطع بعد الاتصال به.



وكان مسبار المركبة شاندريان-2 يحاول القيام بهبوط "سلس" أو محكم قرب القطب الجنوبي للقمر يوم السبت عندما فقد الاتصال بجهات المراقبة على سطح الأرض خلال المرحلة الأخيرة من عملية الهبوط.



وقال خبراء في مجال الفضاء إن المسبار ربما هبط بسرعة أكبر مما كان مقررا وارتطم بسطح القمر، في انتكاسة لبرنامج الفضاء الهندي الذي يأسر قلوب ملايين الهنود.



وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية إن المركبة شاندريان-2 التي تدور حول القمر حددت موقع المسبار لكن لم يتسن لها معرفة إن كانت أضرار قد لحقت به.



وكتبت المنظمة التي تديرها الدولة على تويتر تقول "تُبذل جميع الجهود الممكنة للاتصال بالمسبار".



ولم تنجح في الهبوط على سطح القمر سوى الولايات المتحدة وروسيا والصين. وهبط المسبار الصيني تشانغي-4 على الجانب المعتم من القمر هذا العام. ويعتقد العلماء أن القطب الجنوبي للقمر ربما يحتوي على مياه متجمدة.