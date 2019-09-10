الاحتلال يعتقل 4 أسرى محررين ويداهم عدة منازل في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة أسرى محررين من مخيم جنين وبلدة جبع جنوب المدينة.



وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم جنين الأسير المحرر جابر نوح بعد اقتحام منزله ومؤيد تركمان على حاجز عسكري طيار، فيما اعتقلت المحررين مراد فشافشة، وبهاء فايز سلاطنة بعد اقتحام بلدة جبع ومداهمة منزليهما.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا من الخليل، وداهمت عدة أحياء في المدينة وبلدة يطا.



وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت حارة أبو سنينة جنوب الخليل واعتقلت المواطن نائل أحمد أبو حسين (59 عاما) وفتشت منزله بالكلاب البوليسية، وألحقت دمارا في أثاث المنزل ومحتوياته بحجة البحث عن أسلحة، كما داهمت منازل أبنائه فضل، وخضر، ورمضان، ويوسف.



وأضافت أنه تم مداهمة منزلي الأسيرين المحررين أحمد عمر أبو حسين، وسعيد مصطفى أبو حسين وعبثت بمحتوياتهما.



وفي منطقة جبل أبو رمان جنوب غرب الخليل، داهمت منزلي المواطنين كاظم القصراوي، وعزام ابو عيشة، وفي بلدة يطا جنوبا داهمت منزل المواطن زهير أبو زهرة، وفتشته وعبثت بمحتوياته.