أرامكو تعلن استعدادها للطرح الأولي

قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، إن الطرح الأولي لأسهم الشركة قريبا جدا، وأن أرامكو مستعدة للإدراج حين يقرر المساهمون.



وأضاف - وفقا لوكالة رويترز - أن رئيس مجلس الإدارة ياسر عثمان الرميان يتمتع بخبرة كبيرة في القطاع المالي، وأن قرار الإدراج المحلي هو قرار المساهمين، والإدراج المحلي هو إدراج أولي ولكننا مستعدون أيضا للإدراج في الخارج، وأن الحكومة ستقرر توقيت ومكان الطرح الأولى.