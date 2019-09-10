وزير خارجية ماليزيا يبحث تعزيز التعاون مع الصين

بدأ وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله زيارة عمل لمدة 5 أيام إلى الصين لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك في أول زيارة له لبكين بعد توليه منصب وزير الخارجية.



ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن بيان أصدرته الوزارة "في بكين، سيلتقي سيف الدين بنائب الرئيس الصيني وانج تشي شان، وكذلك سيعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره الصيني وانج يي الذي زار ماليزيا العام الماضي، كما يجتمع مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني يانج جيتشي".



ويزور سيف الدين، المقر الرئيسي لشركة هواوي تكنولوجيز وشركة تينسنت في شينزين، وكذلك منطقة كينشو الصناعية الماليزية – الصينية في ناننينج، بالإضافة إلى اللقاء مع قادة مقاطعة قوانغشي.



وأضاف البيان أن هذه الزيارة تعكس تعهدات ماليزيا الواضحة تجاه توسيع وتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، كما سيجري تقييما للتقدم المحرز في الشراكات القائمة واستكشاف المبادرات الجديدة وخاصةً في مجال التجارة، والاستثمار، وترابط الهياكل الأساسية وأحدث التكنولوجيا، إلى جانب تبادل الآراء في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.