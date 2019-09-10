اليوم.. أول اجتماع لحكومة السودان الانتقالية برئاسة "حمدوك"

يعقد مجلس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع له برئاسة الاقتصادي عبدالله حمدوك، ويتوقع أن تناقش الجلسة الأسس والخطط التي يسير عليها المجلس في تنفيذ مهامه خلال الفترة الانتقالية.



وكانت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، إنتصار الزين صغيرون، أكدت عقب تسلمها مهامها رسميًا، أمس الاثنين، أن مجلس الوزراء سيناقش في جلسة اليوم مسألة فتح الجامعات.



وأدى وزراء الحكومة الانتقالية في السودان اليمين الدستورية، الأحد الماضي، أمام رئيس القضاء، بابكر عباس، ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك، بالقصر الجمهوري في الخرطوم.



وعقد المجلس السيادي والحكومة اجتماعًا مشتركًا مساء الأحد.



ومن المتوقع أن تستهل الحكومة الوليدة خلال الأيام القليلة المقبلة، أولى مهامها بمناقشة ملفات عدة، على رأسها بدء مفاوضات في دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، والأزمات الاقتصادية التي أثقلت كاهل البلاد على مدى سنوات عديدة من حكم الرئيس المعزول عمر البشير.



وستعمل الحكومة، وهي الأولى منذ الإطاحة بنظام البشير في 11 أبريل الماضي، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين.