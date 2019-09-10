بدء جولات أول سفينة بحرية صينية للبعثات القطبية

أبحرت السفينة جريج مورتيمر، أول سفينة بحرية صينية الصنع للبعثات القطبية، إلى مدينة أوشوايا جنوبي الأرجنتين أمس الاثنين، قبل انطلاق رحلتها إلى القطب الجنوبي.



وصنعت سفينة البعثات بواسطة شركة تشاينا ميرشنتس الصناعية القابضة التابعة لشركة شاينا ميرشنتس جروب، وتم تسليم السفينة لشركة صن ستون التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها يوم الجمعة.



وقبلت شركة بناء السفن الصينية طلبات شراء 7 سفن بعثات قطبية و3 سفن بعثات متوسطة الحجم.



وغادرت السفينة جريج مورتيمر رصيفا لقاعدة إنتاج شركة بناء السفن في هايمين بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين في الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين.