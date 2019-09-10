الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 الموافق 11 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء جولات أول سفينة بحرية صينية للبعثات القطبية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:27 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أبحرت السفينة جريج مورتيمر، أول سفينة بحرية صينية الصنع للبعثات القطبية، إلى مدينة أوشوايا جنوبي الأرجنتين أمس الاثنين، قبل انطلاق رحلتها إلى القطب الجنوبي.

وصنعت سفينة البعثات بواسطة شركة تشاينا ميرشنتس الصناعية القابضة التابعة لشركة شاينا ميرشنتس جروب، وتم تسليم السفينة لشركة صن ستون التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها يوم الجمعة.

وقبلت شركة بناء السفن الصينية طلبات شراء 7 سفن بعثات قطبية و3 سفن بعثات متوسطة الحجم.

وغادرت السفينة جريج مورتيمر رصيفا لقاعدة إنتاج شركة بناء السفن في هايمين بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين في الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

القصة الكاملة لاستقالة محافظ الإسماعيلية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

معلومة قانونية.. تعرف على حالات سقوط حضانة الأم لطفلها

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. بنود لائحة ضوابط العمرة الجديدة

منذ يوم

بعد الفوز بالكأس.. "فيفا" يوجه رسالة إلى الزمالك

ads

الصور

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

image description

الآلاف من جماهير الزمالك تملأ "برج العرب" أمام بيراميدز (صور)

image description

بحضور حكام أجانب.. هواة "البادجى" يتنافسون لاختيار أجمل طائر (صور)

image description

احتفالية المجلس القومي للأعمال الدرامية

الأكثر قراءة

قيادي منشق لـ أحمد موسى: «مكنتش بطيق أشوفك»

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

القصة الكاملة لاستقالة محافظ الإسماعيلية

اللحظات الأخيرة لمحافظ الإسماعيلية قبل رحيله المفاجيء

أيام زمان

رد فعل غير متوقع من رشدي أباظة بعد استبعاده من بطولة "مراتي مدير عام"

نجمات الزمن الجميل يروجن للتدخين (صور)

"شرفنطح".. قصة ممثل مصرى اشتهر ببخله الشديد

شاهد.. صورة نادرة للفنان علاء ولي الدين وهو طفل صغير

الصحة

أستاذ الأمراض الصدرية يكشف أسباب مرض سرطان الرئة

أستاذ علاج الأورام: التدخين من أهم أسباب أورام الصدر

حجر الشيشة الواحد يساوي 70 سيجارة

انطلاق المؤتمر الطبى للإعلان عن مبادرة الكشف عن سرطان الرئة

الرئيس نيوز

"الصحة العالمية": حالة انتحار كل 40 ثانية على مستوى العالم

تطورات جديدة في حادث وفاة عالم الذرة المصري بالمغرب

وزير الري يصدر قرارًا بـ"التجديد" لقيادات الهيئات

تعرّف على طريقة توصيل الكهرباء للمشروعات الاستثمارية الصغيرة

منوعات

الصين تسترجع مجموعة أواني برونزية أثرية قيمة من اليابان

قناع لدارث فيدر ونظارات هاري بوتر في مزاد بلوس أنجلوس

طريقة جديدة تعكس العمر البيولوجي وتجعلنا أصغر سنًا

طريقة عمل العاشوراء في 3 خطوات

كشكول

"الخشت": لا زيادة في مصروفات المدن الجامعية

"غنيم" وكيلاً لشئون المجتمع والبيئة بتربية المنوفية

جامعة عين شمس: الكشف على ١١٢٥ و ١١ عملية جراحية لأهالي البحر الأحمر

المعاهد الأزهرية تطالب المعلمين بالاشتراك فى مسابقة المدربين والمراجعين الخارجيين

إسلام سياسي

"الناتو": هدف مهمتنا في أفغانستان لم يتغير

البيشمركة تدك مواقع داعش بمشاركة التحالف الدولي في جبل قرجوخ

الجيش اليمنى يتصدى لهجوم حوثى شرقى الحديدة

داعية سلفى يكشف أسباب فشل الإخوان


زيت وسكر

حركة انتدابات وتكليفات لرؤساء الإدارات المركزية بوزارة الرى

ننشر تفاصيل المؤتمر العربى الافريقى الاول لفتح آفاق التصدير لافريقيا

“ترشيد استهلاك الكهرباء”ندوه بمركز إعلام شبين الكوم

اعلان المدارس الفائزة في المسابقة القومية لترشيد المياه

مقالات الرأي
ماجد حبته
غداء وزراء الخارجية العرب
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: أم المريلة كحلى
سيد عبدالقادر
إياك أن تتزوج مصرية
لواء.حمدى البطران
حدث فى مصر
المزيد

الثقافة

صدور النسخة العربية لكتاب "فلسفة نهرو السياسية"

اليوم.. عرض الفيلم الكورى "Parasite" بنادى سينما دِكّة

صدور كتاب "شرك المال والأزمات.. رؤية قرآنية بديلة" لـ محمد سلمان

"ملامح بين التنوع والتجانس".. ندوة بالتحرير لاونج اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك