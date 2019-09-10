الصين تسترجع مجموعة أواني برونزية أثرية قيمة من اليابان

أعلنت مصلحة الدولة للتراث الثقافي اليوم الثلاثاء، عن استرجاع مجموعة من ثماني أوانٍ برونزية تنتمي للتراث الثقافي الصيني، من اليابان، وذلك بعد خمسة أشهر من المساعي المعنية بين السلطات المختصة.



وأضافت المصلحة أن مجموعة الأواني المذكورة تعتبر من بين المجموعات الأثرية القيمة جدًا التي يتم استرجاعها إلى الصين في السنوات الأخيرة، وذلك بعد وقف الإتجار بها بشكل غير قانوني في السوق الدولية