البرازيل والمكسيك تتفاوضان حول اتفاق للتجارة الحرة

أعلنت الحكومة البرازيلية أنها بدأت رسميا التفاوض حول اتفاق للتجارة الحرة مع المكسيك.



وقال ماركوس ترويخو، السكرتير الخاص للتجارة الخارجية والشؤون الدولية بوزارة الاقتصاد البرازيلية، للصحفيين بأن المحادثات تهدف إلى تعزيز التجارة مع المكسيك، وخاصة في المنتجات الزراعية.



في منتصف شهر مارس، بدأ سريان اتفاق محدود للتجارة الحرة بشأن استيراد السيارات وقطع غيار السيارات بين البرازيل والمكسيك، وهما أكبر اقتصادين في أمريكا اللاتينية.



في الأسبوع الماضي، وقعت البرازيل والأرجنتين اتفاقا لتحرير التجارة في قطاع السيارات بحلول عام 2029.