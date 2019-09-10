استقرار معدل التضخم في الصين عند مستوى 2.8%

استقر معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين خلال أغسطس الماضي في حين استمر تراجع أسعار المنتجين (الجملة) مع تراجع الطلب الأمر الذي يشير إلى تزايد ضغوط الكساد على الاقتصاد الصيني.



ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر2% سنويا وهو نفس معدل الزيادة في يوليو الماضي بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم الثلاثاء. كان المحللون يتوقعون تراجع معدل التضخم إلى 7ر2% خلال الشهر الماضي.



وزادت أسعار المواد الغذائية خلال الشهر الماضي بنسبة 10% نتيجة ارتفاع أسعار لحوم الخنزير بشكل خاص. في الوقت نفسه تراجع معدل تضخم أسعار السلع غير الغذائية إلى 1ر1% مقابل 3ر1% في يوليو الماضي.



وبلغ معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلك الذي لا يتضمن أسعار الطاقة والمواد الغذائية خلال أغسطس الماضي 5ر1% مقابل 6ر1% خلال يوليو الماضي.



وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال أغسطس الماضي بنسبة 7ر0% شهريا مقابل 7ر0% في يوليو الماضي، وهي الارتفاع الشهري الثاني على التوالي لمؤشر أسعار المستهلك.