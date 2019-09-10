قناع لدارث فيدر ونظارات هاري بوتر في مزاد بلوس أنجلوس

يعرض قناع نادر وخوذة ارتداهما الشرير دارث فيدر في أحد أول أفلام "حرب النجوم" (ستار وورز) للبيع في مزاد بلوس أنجلوس في وقت لاحق هذا الشهر إلى جانب نظارات الساحر الصغير هاري بوتر الشهيرة.



وسيتضمن المزاد الذي تنظمه مؤسسة بروفايلز إين هيستوري أزياء ارتداها الممثلان ليوناردو دي كابريو وكيت ونسلت في فيلم (تايتانيك) بالإضافة زي دوروثي من فيلم "ساحر أوز" (ذا ويزرد أوف أوز).



ومن المتوقع أن يحقق القناع والخوذة بعضا من أعلى الإيرادات على الإطلاق لمقتنيات حرب النجوم في ظل تقديرات بأنهما سيباعان بما بين 250 ألفا و450 ألف دولار.



وقال برايان تشانس أحد المسؤولين في المؤسسة "من الصعب للغاية العثور على أي غرض من الثلاثية الأصلية".



كما من المتوقع أن تباع النظارات التي ارتداها الممثل دانييل رادكليف في الجزء الأول من سلسلة أفلام هاري بوتر والذي حمل عنوان "هاري بوتر وحجر الساحر" (هاري بوتر آند ذا سورسررز ستون) بنحو 30 ألف دولار.