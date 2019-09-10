كوريا الشمالية ترغب في استئناف المحادثات النووية مع واشنطن

قال نائب وزير الخارجية في كوريا الشمالية تشوي سون هوي، إن كوريا الشمالية ترغب في استئناف محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.



وقال تشوي سون هوي إنهم على استعداد لاستئناف المناقشات "الشاملة" في إطار يتفق عليه الجانبان.



وجاء تصريح وزير الخارجية الكوري الشمالي بعد أن عبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو عن أمله في استئناف المحادثات.



في اجتماعهم الأول، العام الماضي، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكوريا الشمالية كيم جونغ أون على "نزع السلاح النووي الكامل" لشبه الجزيرة الكورية - ولكن دون تحديد معنى ذلك أو كيفية تحقيق ذلك، بينما انهارت المناقشات حول التفاصيل الدقيقة في فبراير، خلال قمتهم الثانية في هانوي.