الجزائر تقتني 30 طائرة مقاتلة روسية جديدة

وقالت صحيفة "فيدوموستي" الروسية إن الجزائر وقعت صفقة طائرات "سو-30إم كا إيه (أ)" و"ميج-29إمإم2" في معرض الطيران "ماكس 2019".



وأفاد مصدر صناعي عسكري أن الجزائر تعاقدت على شراء 16 طائرة من طراز "سو-30إم كا إيه (أ)" و14 طائرة من طراز "ميج-29إمإم2" بقيمة إجمالية مقدارها 1.8 مليار دولار.



وكان مصدر في وزارة الدفاع الروسية أفاد لوسائل الإعلام في أغسطس 2018 أن الجزائر تبحث شراء 14 طائرة جديدة من طراز "ميج-29إمإم2".