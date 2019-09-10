دراسة: ازدياد مخاوف الأستراليين من التغير المناخي

خلصت دراسة نُشرت نتائجها اليوم الثلاثاء إلى أن مخاوف الاستراليين تزداد إزاء تداعيات التغير المناخي.



وتوصل التقرير الذي أعده المعهد الاسترالي بعنوان " كلايمت اوف ذا نيشن 2019" إلى أن 81 % من الاستراليين يشعرون بالقلق من تسبب التغير المناخي في حدوث مزيد من موجات الجفاف والفيضانات، وذلك مقارنة بـ 74% عام.2017 ويخشى ثلاثة من بين أربعة أشخاص أن يتسبب التغير المناخي في حدوث نقص في لمياه بالمدن. ويؤيد اثنان من بين كل ثلاثة أشخاص التوصل لهدف صفر نبعاثات بحلول.2050



وقد شملت الدراسة 1960 شخصا، وخلصت لوجود اختلاف واضح بين مواقف كبارالسن والشباب تجاه التغير المناخي.



وأظهرت الدراسة أن 83% من بين أفراد الشريحة العمرية التي تتراوح ما بين 18 و34 عاما أعربوا عن قلقهم إزاء التغير المناخي، وذلك مقارنة بـ 67% ممن يبلغون من العمر أكثر من 55 عاما.



ونقلت صحيفة "جارديان استراليا" عن النائبة المستقلة زالي ستيجال، التي ترأست الدراسة في كانبرا قولها إن " الأستراليين لديهم الحق في الشعور بالقلق إزاء حدوث موجات حر شديدة وجفاف وحرائق غابات" ويريدون أن تظهر الحكومة قيادتها تجاه التغير المناخي.



وأضافت" أحدث تقرير يظهر أن الاستراليين يدعمون سياسات متعلقة بالمناخ والطاقة أكثر طموحا من التي تتبناها الحكومة الاتحادية حاليا".