رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في أستراليا

ذكرت هيئة الإطفاء في ولاية كوينزلاند الأسترالية، صباح اليوم الثلاثاء، أن مئات الأشخاص اضطروا للفرار من منازلهم على ساحل الولاية ليلا، مع خروج 68 حريق غابات عن السيطرة لليوم الخامس.



وذكرت شرطة الطوارئ في كوينزلاند أن بلدة "نوسا" الساحلية الشهيرة باتت فى حالة تأهب قصوى حيث ضربت الحرائق التى زادت قوتها بسبب الرياح العاتية، مستوطنة بيرجيان بيتش القريبة، مما أدى إلى تدمير منزلين على الأقل خلال الليل.



وكافح أكثر من 100 من رجال الإطفاء الحريق الذى اندلع بالقرب من بيرجيان مساء الاثنين، وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بى سي) بأن الشرطة تحقق فيما إذا كانت هذه الحرائق قد تم إشعالها عمدا.



وتم إغلاق نحو 12 مدرسة فى جنوب شرقى كوينزلاند، وظل ألف مبنى بدون كهرباء حيث قطعتها السلطات لأسباب تتعلق بالسلامة، كما يكافح مئات من رجال الإطفاء 58 حريق غابات فى نيو ساوث ويلز شمالا لليوم الخامس.