مدرب بلغاريا يشيد بتنظيم مصر لبطولة العالم لناشئات "الطائرة"

أشاد ديمو تونير مدرب منتخب بلغاريا لناشئات الكرة الطائرة تحت ١٨ سنة بتنظيم بطولة العالم التى تستضيفها مصر حاليا وحتى ١٤سبتمبر الجارى.



وعن مواجهة فريقه لنظيره الروسى فى الدور ال١٦ اليوم وتوقعاته بالنسبة للمباراة قال المدرب - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط -" "كل شئ وارد ومن الممكن ان نفوز ونتأهل للدور المقبل ربع النهائى ولكن روسيا من أفضل المنتخبات بالبطولة"، متوقعا أن تتواجد إيطاليا وروسيا وأمريكا والصين بالمربع الذهبى بالبطولة.



يذكر أن المنتخب البلغارى قد تأهل لدور الـ ١٦ بالبطولة بعد احتلاله رابع المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط ليواجه اليوم فى مباراة دور ال١٦ المنتخب الروسى متصدر المجموعة الثالثة.