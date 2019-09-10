انخفاض مبيعات سيارات الركاب إلى 1.564 مليون وحدة فى الصين

أظهرت نتائج بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لسيارات الركاب، أمس الإثنين، مواصلة انكماش مبيعات السيارات في الصين في شهر أغسطس الماضي.



وأضافت الجمعية في تقريرها، أن مبيعات التجزئة لسيارات الركاب سجلت نحو 1.564 مليون وحدة خلال الشهر الماضي، بانخفاض بنسبة 9.9 % على أساس سنوي، وانخفاض بنسبة 5.4 % على أساس شهري.



وانخفضت المبيعات بالجملة لسيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة بنسبة 15.5% على أساس سنوي في الشهر الماضي، وارتفعت بنحو 6% خلال شهر يوليو الماضي.



وتوقعت الجمعية ارتفاع معنويات السوق في الشهر الجاري مع استمرار استقرار نمو مبيعات التجزئة، وانتعاش نمو مبيعات الجملة بشكل إيجابي.