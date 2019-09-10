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عالم

ارتفاع حصيلة القتلى فى انقلاب حافلة بالمغرب إلى 17 شخصًا

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:39 ص
ارتفاع حصيلة القتلى
ارتفاع حصيلة القتلى فى انقلاب حافلة بالمغرب إلى 17 شخصًا
وكالات
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لقي 17 شخصا حتفهم وأصيب نحو 30 آخرين بجروح جراء انقلاب حافلة ركاب، بسبب فيضانات ضربت إقليم الرشيدية شرق مغرب، حسبما أفادت السلطات المحلية، اليوم الثلاثاء.

وأشارت السلطات إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن ركاب مفقودين منذ انقلاب الحافلة في واد دمشان بمنطقة الخنك، يوم الأحد، "جراء السيول الفيضانية التي شهدها الوادي".

وأضافت أن 29 من الركاب أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، لكنهم في حالة "مستقرة"، ونقلوا إلى أحد مستشفيات الرشيدية.

وكان ثمانية أشخاص لقوا حتفهم أيضا جراء الفيضانات في جنوب المغرب، بعد أن باغتت السيول مئات الأشخاص الذين كانوا يتابعون مباراة كرة قدم، جرت على ملعب تمت إقامته في مجرى أحد الوديان في قرية بإقليم تارودانت.

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