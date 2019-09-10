ولى عهد أبو ظبى يستقبل البطل الروسى نور محمدوف

استقبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المصارع الروسي، بطل العالم للوزن الخفيف في اتحاد الفنون القتالية المختلطة، حبيب نور محمدوف، في قصر البحر في أبو ظبي.



وهنأ ولي عهد أبو ظبي، المصارع نور محمدوف على فوزه، متمنيا له التوفيق ومزيدا من الإنجازات في المنافسات والبطولات المقبلة.



من جانبه أعرب حبيب عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد، مثمنا الدعم الذي يقدمه لمختلف الرياضات.



جاء ذلك بعد يومين من تتويج الروسي بطلا للنزال الرئيس في بطولة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وذلك في ختام "أسبوع أبو ظبي للتحدي" الذي أقيم في حلبة مرسى ياس.



هذا وتمكن المقاتل الروسي، حبيب نور محمدوف، يوم السبت الماضي، من الاحتفاظ بحزام بطولة "UFC"، وذلك في نزاله الذي أُقيم في الإمارات العربية المتحدة، ضد خصمه الأمريكي داستن بوارييه.