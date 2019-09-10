شركة نفط فى نيجيريا تفقد 11 ألف برميل يوميا بسبب السرقة

أكدت شركة "شل" لتطوير البترول في نيجيريا الاثنين أنها تفقد يوميا حوالي 11 ألف برميل من خطوط الأنابيب الخاصة بها بسبب السرقة في منطقة دلتا النيجر في عام 2018، أي أكثر من نحو 9 آلاف برميل يوميا المقدرة تقريبا في عام 2017.



وطلب إيجو ويلي، المتحدث باسم الشركة، المساعدة من الحكومة والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة الآخرين لوقف الهجمات المتواصلة على أصولها النفطية في دلتا النيجر.



وقال ويلي، في ورشة عمل إعلامية حول خطوط أنابيب تم التعدي عليها وتخريبها في مدينة بورت هاركورت الجنوبية، إن هذه "أصول وطنية مهمة تبلغ حصة الحكومة فيها 55 %، وتمثل عائدات النفط أكثر من 90 % من النقد الأجنبي الوارد لنيجيريا والجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية".



وأضاف أن "الإضرار بهذه الأصول يعني الإضرار بإيرادات الأمة واقتصاد الولايات وصحة الناس والبيئة".



في تقريرها الشهري الصادر في يونيو 2019، ذكرت مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية، وهي شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة، إنه هناك زيادة بنسبة 77 % في تخريب خطوط أنابيب النفط وأن 106 خروقات للأنابيب تم تسجيلها في يونيو، ارتفاعا من 60 في شهر مايو.