دراسة: سيتى يملك أول تشكيلة لكرة القدم تتجاوز قيمتها مليار يورو

أظهرت دراسة أن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز هو أول فريق ينفق أكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار) لكي يحشد تشكيلته الحالية في كرة القدم.



وأوضحت دراسة مجموعة سي.أي.ئي.إس التي تتخذ من سويسرا مقرا لها أن سيتي أنفق 1.014 مليار يورو على تشكيلته الحالية، ويأتي باريس سان جيرمان بطل فرنسا ثانيا بإجمالي إنفاق 913 مليون يورو أمام ريال مدريد الإسباني بقيمة 902 مليون يورو.



ويملك مانشستر يونايتد (751 مليون يورو) ثاني أغلى تشكيلة في الدوري الإنجليزي ويتبعه ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا (639 مليون يورو).



وأشارت الدراسة إلى أن متوسط قيمة تشكيلة أندية الدوري الإنجليزي يبلغ 345 مليون يورو.



وعلى الجانب الآخر من الترتيب يملك بادربورن الألماني أرخص تشكيلة في الدراسة (أربعة ملايين يورو) التي بحثت في أندية من دوري الأضواء في إنجلترا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.