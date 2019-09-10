زعيمة هونج كونج: تصعيد العنف لن يحل المشاكل الاجتماعية

قالت زعيمة هونج كونج كاري لام، اليوم الثلاثاء إن تصعيد العنف لن يحل المشاكل الاجتماعية في المدينة التي تحكمها الصين وعبرت عن أسفها لتدخل برلمانات أجنبية في شؤون المدينة.



وكانت لام تتحدث بعد أن شهد مطلع الأسبوع مزيدا من الاحتجاجات التي شابها العنف في بعض الأحيان، إذ أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين تحركوا عبر المدينة في مناوشات كر وفر.