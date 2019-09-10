مشار يلتقى كير فى جوبا لإنقاذ اتفاق السلام

عاد الزعيم السابق للمتمرّدين في جنوب السودان رياك مشار، الإثنين، إلى جوبا للمرة الأولى منذ عام حيث التقى الرئيس سلفا كير في محاولة لإنقاذ اتفاق السلام المتعثّر بين الطرفين.



وقال هنري أودوار، نائب مشار، في تصريح للصحافيين عقب اللقاء "لقد ركّز اجتماعنا على الترتيبات الأمنية، لأنّ هذا هو أحد البنود الأساسية" لاتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين في 2018، مضيفًا: "هناك تحدّيات ونحن نصلّي للتغلّب عليها".



وأظهرت صور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي كير ومشار جالسين على طاولة واحدة ويتصافحان.



وكان مشار، النائب الأول للرئيس، وصل إلى العاصمة جوبا على متن طائرة سودانية، سبقتها طائرتان تحملان وفدًا كبيرًا ضم حوالي 60 شخصًا ومسؤولًا أمنيًا من الخرطوم حيث يعيش مشار في المنفى.