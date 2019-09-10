ترامب: محادثات السلام الأفغانية انتهت بالنسبة لى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن المحادثات مع قادة حركة طالبان الأفغانية انتهت، وأنه لا يزال يفكر في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.



وأضاف للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض متجها لنورث كارولاينا في مطلع الأسبوع "بالنسبة لي لقد انتهت".



وانتهت المفاوضات التي استمرت شهورا بين مفاوضين أمريكيين وحركة طالبان، التي تسيطر على مساحات كبيرة من أفغانستان، يوم الأحد عندما أعلن ترامب بشكل مفاجئ أنه سيلغي محادثات سرية في كامب ديفيد مع طالبان والرئيس الأفغاني أشرف غني. وكانت المحادثات تهدف إلى تأمين اتفاق سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 20 عاما.



وأضاف ترامب أنه أدرك بأن المحادثات لا يمكن أن تستمر بعد أن أعلنت طالبان مسؤوليتها عن هجوم الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل جندي أمريكي في العاصمة كابول.



واستمر القتال في المنطقة في الوقت الذي كانت تجرى فيه المحادثات.



وفيما يتعلق بسحب بعض من القوات الأمريكية من أفغانستان والبالغ قوامها 14 ألفا قال ترامب "نود أن ننسحب لكننا سنخرج في الوقت المناسب".