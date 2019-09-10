البرلمان الليبى: الجيش يحارب الإرهاب نيابة عن العالم بمساندة شعبية

أكدت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، أن القوات المسلحة العربية الليبية قاتلت وما زالت تقاتل الإرهاب نيابة عن العالم، بإمكانيات متواضعة وبمساندة الشعب الليبي، الذي أعلن رفضه ذلك الفكر المتطرف وكل من يرتبط به.



جاء ذلك خلال في بيان للجنة أصدرته مساء الإثنين، بمناسبة الذكرى السابعة لاغتيال السفير الأمريكي، كريستوفر ستيفنس، في مدينة بنغازي سبتمبر 2012، إثر هجوم إرهابي على مقر القنصلية بالمدينة أثناء زيارة غير رسمية لافتتاح مركز ثقافي ومستشفى.



وأشار البيان الذي تداولته الصحف المحلية، إلى أن المجموعات الإرهابية انتهزت حالة الفراغ الأمني في أعقاب ثورة الـ17 من فبراير 2011 لتنفيذ مخططها الإجرامي للهجوم على مقر القنصلية.



وأضاف: «واليوم عاد الأمن والاستقرار إلى بنغازي وتمكنت بفضل تضحيات سكانها وكل من ساندهم ومجهودات القوات المسلحة من طرد المجموعات الإرهابية التي حاولت أن تتخذ منها معقلا لأنشطتها الإجرامية».



وتابع البيان: «ستظل ذكرى السفير الراحل ودعمه لقضايا الشعب الليبي وتطلعاته للحرية والديمقراطية دائما في ذاكرة الشعب الليبي».



واختُتمت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بيانها، بالتأكيد على حرص المجلس على ألا تؤثر تلك الحادثة المأساوية على تعزيز العلاقات الليبية الأمريكية، حتى ظهور كامل ملابسات القضية.