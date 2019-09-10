الجيش الليبى: أكثر من 200 قتيل فى صفوف مليشيات طرابلس

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، وقوع أكثر من 200 قتيل في صفوف الميلشيات الموالية لحكومة الوفاق خلال الأيام الـ 3 الماضية من العمليات العسكرية جنوبي العاصمة طرابلس.



وأضاف المركز في منشور له في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن العدد المذكور من القتلى وعدد يفوقه من الجرحى سقط على أثر ضربات جوية ومواجهات على الأرض في محاور القتال، كان لمحور السبيعة منها النصيب الأكبر.



ويواصل الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، تقدمه نحو طرابلس على جميع المحاور العسكرية، حيث حققت تقدمات جيدة وانتصارات مهمة، وأصبحت لا تبعد كثيرا عن قلب العاصمة.



وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، في تصريحات إعلامية أمس، أن معركة تحرير طرابلس التي بدأت منذ أكثر من أربعة أشهر، وصلت لمرحلة حاسمة.