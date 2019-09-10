انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب فى القاهرة اليوم

يعقد وزراء الخارجية العرب صباح اليوم الثلاثاء، في القاهرة، اجتماعهم العادى فى أعمال الدورة الثانية والخمسين بعد المائة، لمجلس جامعة الدول العربية برئاسة وزير خارجية العراق محمد الحكيم.



ويبحث الاجتماع تطورات الأوضاع السياسية في اليمن وسوريا، والقضية الفلسطينية، وليبيا، والاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان، والصراع العربي الإسرائيلي، والتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتضامن مع لبنان، واحتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث، وانتهاك تركيا للسيادة العراقية.



ورفع أمس الإثنين المندوبون الدائمون للجامعة العربية فى ختام اجتماعاتهم التى استمرت على مدار يومين مشاريع قراراتهم إلى وزراء الخارجية لحسم هذه الخلافات خلال اجتماعهم اليوم.



ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية اجتماعا تشاوريًا، يعقبه الاجتماع الرسمي الذي يبدأ بكلمة من وزير خارجية الصومال أحمد عبسي عوض رئيس الدورة السابقة لمجلس الجامعة، ثم كلمة رئيس المجلس محمد الحكيم، ثم كلمة أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط.



وسيقوم الحكيم بإقامة غداء على شرف الوزراء ورؤساء الوفود، ثم تعقد الجلسة الختامية والأخيرة يعقبها مؤتمر صحفي بين أبو الغيط والحكيم.



وسيعقد على هامش الاجتماع الوزاري اجتماعات تتعلق بلجنة متابعة تنفيذ التزامات وقرارات القمة على مستوى الترويكا الوزاري بمشاركة السودان والصومال والعراق والأمين العام للجامعة، كما سيعقد اجتماع آخر للجنة الوزارية العربية الرباعية لمتابعة تطورات الأزمة مع إيران برئاسة الإمارات وعضوية مصر والبحرين والسعودية وأبو الغيط.



كما سيقدم مفوض عام الأونروا بيير كرينبول، إحاطة لمجلس الجامعة حول المعوقات التي تواجه الأونروا والتي تقدم خدمات لـ5.5 مليون لاجئ فلسطيني والجهود المبذولة لدعم موازنتها لكي تستمر في تقديم أنشطتها ومواجهة حملات التشكيك بهدف تصفية قضية اللاجئين.